Трое маленьких детей в Приморье жили в доме и не знали, что в полу одной из комнат закопана их мать

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-24T08:59:29+03:00

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Приморец в апреле этого года убил свою супругу, закопал, а затем забетонировал ее труп в соседней комнате. Дом находился на Русской острове. Окружающих мужчина убеждал, что женщина уехала и оставила троих малолетних детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Обвиняемый убил жену из-за того, что та частенько злоупотребляла спиртным. В один из дней его супруга вернулась домой поздно вечером в нетрезвом виде. Пара начала ссориться. Мужчина стал избивать женщину руками и деревянной палкой, пока та не умерла. После он испугался, поэтому решил спрятать тело.

Только спустя несколько месяцев после пропажи родные убитой обратились в полицию, потому что не верили, что та могла уехать и бросить детей. На допросе мужчина во всем сознался и даже показал, где именно в их доме находится труп.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый был старше свою жену на 28 лет – ровно в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU