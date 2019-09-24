2019-09-24T08:59:29+03:00
Общество

Трое маленьких детей в Приморье жили в доме и не знали, что в полу одной из комнат закопана их мать

Приморец забил жену до смерти и закопал труп прямо в доме
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Женщину считали пропавшей без вестиЖенщину считали пропавшей без вестиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Приморец в апреле этого года убил свою супругу, закопал, а затем забетонировал ее труп в соседней комнате. Дом находился на Русской острове. Окружающих мужчина убеждал, что женщина уехала и оставила троих малолетних детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Обвиняемый убил жену из-за того, что та частенько злоупотребляла спиртным. В один из дней его супруга вернулась домой поздно вечером в нетрезвом виде. Пара начала ссориться. Мужчина стал избивать женщину руками и деревянной палкой, пока та не умерла. После он испугался, поэтому решил спрятать тело.

Только спустя несколько месяцев после пропажи родные убитой обратились в полицию, потому что не верили, что та могла уехать и бросить детей. На допросе мужчина во всем сознался и даже показал, где именно в их доме находится труп.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый был старше свою жену на 28 лет – ровно в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Газовый баллончик в лицо знакомой распылила школьница во Владивостоке
Житель Владивостока не захотел отдавать государству телевизор, поэтому за день выплатил долг в 270 тысяч рублей
Сбил 17-летнего во Владивостоке и скрылся: из-за травм пешеход умер в карете скорой помощи
Прокуратура взялась за пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе
Погода в Приморье на 24 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Одиннадцатилетнюю девочку из приемной семьи помогли найти полицейские
Прозрачные волны, попутный ветер и спортивный азарт: яхтсмены Приморья завершили парусный сезон в Находке
Агрессивная пенсионерка во Владивостоке отомстила ларьку, который поднял цену на ее любимый журнал
Известный фотограф проведет бесплатный мастер-класс во Владивостоке
«С середины недели температура в Приморье может перевалить за 25-градусную отметку»: главный синоптик края
Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма
Высокопоставленный приморский чиновник призвала заведующих детсадов выбрасывать старую мебель
Столкнулся с большегрузом: водитель выжил, а его Toyota Harrier восстановлению не подлежит
Пьяному дебоширу, который размахивал пистолетом около кафе, грозит до четырех лет тюрьмы
Стильный Владивосток: администрация устраивает конкурс на лучшие дизайн-проекты ларьков
Новый светофор появился на Спортивной улице во Владивостоке