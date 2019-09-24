Житель Владивостока не захотел отдавать государству телевизор, поэтому за день выплатил долг в 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-24T09:20:04+03:00

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Житель Владивостока выплатил 9 административных штрафов в сумме 270 тысяч рублей. Ранее судебные приставы пригрозили наложить арест на его телевизор и вынести запрет на регистрационные действия с автомобилем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Все исполнительные производства объединили в одно сводное - совершение административных правонарушений по статье «Представление недостоверных результатов исследований». Долгое время мужчина не исполнял судебное наказание. Зато после принудительных мер выплатил всю сумму за один день.

ИСТОЧНИК KP.RU