2019-09-24T09:20:04+03:00
Общество

Житель Владивостока не захотел отдавать государству телевизор, поэтому за день выплатил долг в 270 тысяч рублей

Мужчина 9 раз нарушал административный кодекс
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
С мужчины взыскали 270 тысяч рублейС мужчины взыскали 270 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Житель Владивостока выплатил 9 административных штрафов в сумме 270 тысяч рублей. Ранее судебные приставы пригрозили наложить арест на его телевизор и вынести запрет на регистрационные действия с автомобилем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Все исполнительные производства объединили в одно сводное - совершение административных правонарушений по статье «Представление недостоверных результатов исследований». Долгое время мужчина не исполнял судебное наказание. Зато после принудительных мер выплатил всю сумму за один день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Газовый баллончик в лицо знакомой распылила школьница во Владивостоке
Трое маленьких детей в Приморье жили в доме и не знали, что в полу одной из комнат закопана их мать
Сбил 17-летнего во Владивостоке и скрылся: из-за травм пешеход умер в карете скорой помощи
Прокуратура взялась за пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе
Погода в Приморье на 24 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Одиннадцатилетнюю девочку из приемной семьи помогли найти полицейские
Прозрачные волны, попутный ветер и спортивный азарт: яхтсмены Приморья завершили парусный сезон в Находке
Агрессивная пенсионерка во Владивостоке отомстила ларьку, который поднял цену на ее любимый журнал
Известный фотограф проведет бесплатный мастер-класс во Владивостоке
«С середины недели температура в Приморье может перевалить за 25-градусную отметку»: главный синоптик края
Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма
Высокопоставленный приморский чиновник призвала заведующих детсадов выбрасывать старую мебель
Столкнулся с большегрузом: водитель выжил, а его Toyota Harrier восстановлению не подлежит
Пьяному дебоширу, который размахивал пистолетом около кафе, грозит до четырех лет тюрьмы
Стильный Владивосток: администрация устраивает конкурс на лучшие дизайн-проекты ларьков
Новый светофор появился на Спортивной улице во Владивостоке