Житель Владивостока не захотел отдавать государству телевизор, поэтому за день выплатил долг в 270 тысяч рублей
Житель Владивостока выплатил 9 административных штрафов в сумме 270 тысяч рублей. Ранее судебные приставы пригрозили наложить арест на его телевизор и вынести запрет на регистрационные действия с автомобилем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.
Все исполнительные производства объединили в одно сводное - совершение административных правонарушений по статье «Представление недостоверных результатов исследований». Долгое время мужчина не исполнял судебное наказание. Зато после принудительных мер выплатил всю сумму за один день.
ИСТОЧНИК KP.RU