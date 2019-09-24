Холодную воду отключат почти в 200 домах Владивостока - список

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-24T13:47:59+03:00

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Холодную воду отключат в 196 домах Владивостока в среду, 25 сентября. Специалисты «Приморского водоканала» будут ремонтировать систему водоснабжения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на службу.

Время отключения у многих улиц отличается. Так, с 9 часов утра и до 8 часов вечера воды не будет по следующим адресам:

Амундсена, 6, 8, 10;

Байдукова, 2-8, 3-5;

Белякова, 3, 5, 7;

Каспийская, 1-11;

Кирова, 110, 112, 116;

Обручева, 4-8;

Чапаева, 2-8, 3-17;

С 9 часов утра и до 5 часов вечера служба отключит холодное водоснабжение в домах: на Адмирала Кузнецова 68, 70, 72, 76, Батумской, 15а, Ивановской, 28. А также на Луговой, 45-55, Невельского, 2, 4, 6, 8, Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44. В этот же временной промежуток попадет Флотская 1-я, 56,Флотская 4-я, 37/39, Шепеткова, 35, 37, 40, 44, 46, 60 и Тунгусская, 44-50, 59-69.

А на 6 часов – с 9 утра и до 3 часов дня отключат воду у двух насосных водопроводных станций «Кирова» и «Чкалова», многие из домов уже были указаны выше:

Проспект 100-летия Владивостоку, 145, 145а, 147, 149 , 151, 153, 153а, 155;

Енисейская, 1-11, 55, 2-10, 28а, 28б, 30, 32, 55;

Кирова, 5-49, 14-70;

Магнитогорская, 3-27, 4-28;

Обручева, 1;

Русская, 11а, 15, 17, 17а, 19-а;

Чкалова, 15;

Байдукова, 4, 4а, 4б, 6;

Белякова, 5а, 7а;

Каспийская, 1-15;

Кирова, 112, 116;

Обручева, 4, 5, 6, 8, 11;

Чапаева, 4-26;

Чкалова, 6-30, 30/1, 30/2, 30/3, 11, 11б, 17;

ИСТОЧНИК KP.RU