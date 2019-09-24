Вместо бутиков - пепелище: владельцы погоревших бутиков выносят из ТЦ «Максим» во Владивостоке остатки былого бизнеса

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-24T11:48:22+03:00

По их словам, если товар не сгорел, то бесповоротно испортился гарью и копотью [видео]

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Жизнь предпринимателей, пострадавших во время пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке, уже не будет прежней. 21 сентября сгорело 1500 квадратных метров здания. Четыре этажа, где раньше располагались бутики модной одежды, сейчас больше похожи на угольную шахту, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на РИА VladNews.

Коридоры, которые раньше вмещали в себе павильоны одежды и обуви, теперь напоминают декорации фильма ужасов. Сами предприниматели шокированы тем, как за один день погорел, в прямом смысле этого слова, их бизнес. Вчера – ты успешный коммерсант, сегодня – практически банкрот, разбирающий в завалах свой товар.

Татьяна, одна из пострадавших, оказалась в числе тех, чей бутик не сгорел, но пострадал не меньше. Одежда намокла, пропахла гарью и испачкалась копотью. По ее предварительным подсчетам ущерб – сотни тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733779" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке.

- Вот такая «веселая» жизнь у российских предпринимателей, - рассказывает Татьяна. - Люди в диком темпе бегали по темным бутикам, собирали вещи в огромные баулы и выносили на улицу. Предприниматели приезжали целыми семьями и работали как шахтерские отряды - два человека складывают, третий и четвертый выносят, пятый грузит в машину. Несмотря на удручающую ситуацию и суматоху, многие коммерсанты умудрялись даже шутить, выкрикивая фразы: «А включите свет! Продам носки со скидкой! Отдам кроссовки с доплатой!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

Были, разумеется, и те, кто зашел в ТЦ с надеждой на то, что пожар пощадил хоть что-то, но надежды не оправдались. Бутики сгорели. Вместо бизнес-детища они увидели пепелище.

До сих пор остается тайной, какова дальнейшая судьба у разрушенного «Максима». Скорее всего, восстановлению он уже не подлежит.

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ИСТОЧНИК KP.RU