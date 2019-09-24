2019-09-24T14:27:48+03:00
Дом. Семья

Двух гималайских медвежат изъяли у жителей Приморья

Малышам около восьми месяцев, и если они успели привыкнуть к человеку, то на волю их выпустят только после зимы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Медвежонок осваивается в новом временном доме. Фото: центр "Тигр"Медвежонок осваивается в новом временном доме. Фото: центр "Тигр"
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Два гималайских медвежонка прибыли в реабилитационный центр «Тигр» после того, как их изъяли сотрудники департамента охотнадзора из частных рук в Большом Камне. Теперь экспертам-наблюдателям предстоит выяснить, насколько сильно животные привыкли к человеку. От того, насколько звери привыкли к рукам, будет зависеть срок их выпуска на волю.

Медвежата довольно упитанные, хоть им и не больше восьми месяцев. И если они все же не успели привыкнуть к людям и, что важно, полностью здоровы, то вскоре их отправят в дикую природу. До зимы им предстоит найти себе дупла и набрать вес. Благо сейчас в лесу много еды: желуди, орехи, ягоды.

Однако если же эксперты увидят, что медвежата слишком много времени провели в человеческом обществе и не могут самостоятельно о себе позаботиться, то на зимовку их оставят в центре. Зверей уложат в спячку. За это время они должны будут отвыкнуть от людей.

По словам представителей центра «Амурский тигр», подобный опыт у них уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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