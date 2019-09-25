Погода в Приморье на 25 сентября 2019 года: температура воздуха до +24 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:27 2019-09-25T02:27:35+03:00

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Приморскую погоду сегодня, 25 сентября, определяет антициклон. В крае небольшая облачность, без осадков. Местами стоит утренний туман. Умеренный ветер преимущественно берет направление с юго-запада. Температура воздуха +19...+24 градуса, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Небольшую облачность синоптики прогнозируют во Владивостоке. Осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер во второй половине дня усилится и поменяет направление - будет дуть с юга. Температура воздуха +18...+20 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске незначительная облачность, без осадков. Юго-западный ветер по шкале скорости в пределах от слабого до умеренного. Температура воздуха +21...+23 градуса.

В Находке небо будет с небольшой облачностью. Осадков, по прогнозам экспертов, не выпадет. Западный ветер в пределах умеренного. Температура воздуха +20...+22 градуса.

Максимальная измеряемая температура зарегистрирована сегодня в заливе Посьета - 18 градусов выше ноля. В Амурском заливе на одно деление меньше - 17 градусов. В бухте Находка - 12 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU