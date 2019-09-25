2019-09-25T05:17:07+03:00
Общество

Стало известно, кто будет выдавать ипотеку под 2% жителям Приморского края

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона
Кристина ГРИН
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Ответственным за реализацию проекта стало АО «Корпорация развития жилищного строительства».Ответственным за реализацию проекта стало АО «Корпорация развития жилищного строительства».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Дальневосточная ипотека. Многие не верили, что такое вообще возможно. Но вот уже в этом году проект с таким названием начнет работать и выдавать жителям Приморского края ипотеку под 2 процента годовых, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

И вот стало известно, кто станет региональным оператором по реализации программы «Дальневосточная ипотека». Ответственным за реализацию проекта по распоряжению губернатора региона стало АО «Корпорация развития жилищного строительства».

- Предполагается, что уже с этого года ипотечный жилищный кредит под 2% годовых будет выдаваться для приобретения в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома – участникам программы «Дальневосточный гектар, - отмечают в пресс- службе администрации правительства Приморского края.

Напомним, что на пленарном заседании, которое проходил на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин предложил использовать в качестве источника финансирования программы «Дальневосточная ипотека» средства госпрограммы «Социально-экономическое развитие ДФО». Поправки в законодательстве должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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