2019-09-25T05:06:30+03:00
Происшествия

Работодатель в Приморье задолжал своим сотрудникам почти два миллиона рублей

Бывший генеральный директор в не полном объеме выплачивал зарплату 17 сотрудникам
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Следствие направило все доказательства по делу в судСледствие направило все доказательства по делу в судФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Бывший генеральный директор «Инфорком» не в полном объеме выплачивал зарплату 17 сотрудникам. По итогу вышла задолженность свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. На имущество некогда работодателя следствие наложило арест, а на самого мужчину завели «уголовку», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Экс-директор обвиняется сразу по двум частям одной 145 статьи УК РФ – «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Подозреваемый свыше трех месяцев частично не отдавал зарплату сотрудникам, а свыше двух не выплачивал деньги вовсе.

Кроме того, с мая 2018 года и по январь 2019 года он также не оплачивал труд одного из своих сотрудников в полном объеме. И только в феврале отдал работнику его заслуженные 311 тысяч рублей.

Все доказательства в сторону обвиняемого Следственный комитет отправил в суд. Вскоре начнется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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