Молодого парня из Уссурийска посадили на 1,5 года за повторное вождение в пьяном виде

СЕГОДНЯ 05:31 2019-09-25T05:31:15+03:00

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Молодого уссурийца во второй раз полицейские поймали пьяным за рулем. На днях нарушителю вынесли приговор - полтора года в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили водительских прав, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Ранее двадцатипятилетнего парня уже судили за аналогичное преступление. Тогда он «отделался» 8 месяцами лишения свободы условно.

Второе уголовное правонарушение произошло в марте этого года. Сотрудники Госавтоинспекции задержали молодого человека в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Приговор выносил мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU