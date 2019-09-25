Молодого парня из Уссурийска посадили на 1,5 года за повторное вождение в пьяном виде
Молодого уссурийца во второй раз полицейские поймали пьяным за рулем. На днях нарушителю вынесли приговор - полтора года в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили водительских прав, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Ранее двадцатипятилетнего парня уже судили за аналогичное преступление. Тогда он «отделался» 8 месяцами лишения свободы условно.
Второе уголовное правонарушение произошло в марте этого года. Сотрудники Госавтоинспекции задержали молодого человека в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Приговор выносил мировой суд.
ИСТОЧНИК KP.RU