Водитель без прав опрокинул в Приморье машину и скончался от полученных в ДТП травм

СЕГОДНЯ 05:52 2019-09-25T05:52:09+03:00

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Мужчина за рулем Тойоты Марк 2 двигался со стороны Комиссарово в направлении Сибирцево. В районе 12 километра он не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Водитель от полученных травм скончался на месте. Впоследствии оказалось, что у него не было прав, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Несмотря на то, что погибший не обучался вождению, ранее он три раза административно привлекался за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за превышение скорости. В момент аварии шофер был не пристегнут ремнем безопасности. Удар выбросил его из автомобиля.

ДТП произошло днем. Асфальтовое покрытие было сухим.

Кстати, согласно данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории края зарегистрировали 82 дорожно-транспортных происшествия: 75 - с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 10 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 155 транспортных средства.

ИСТОЧНИК KP.RU