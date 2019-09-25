2019-09-25T06:24:54+03:00
Общество

Ввозимые 24 тонны рыбной продукции из Вьетнама во Владивосток оказались с нарушениями

В документах были указаны разные провинции местонахождения производителя
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Только после устранения причин нарушений груз двинется дальшеТолько после устранения причин нарушений груз двинется дальшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В документах на почти 24 тонны импортного замороженного пангасиуса оказались нарушения. Ввоз был из Вьетнама во Владивосток. На основании законодательства дальнейшее движение продукции на неопределенный срок приостановили, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Сотрудники ведомства проверили временный склад с импортной рыбной продукцией во Владивостоке. Оказалось, что в карточке предприятия производителя в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит» на официальном сайте Россельхознадзора была указана одна провинция, а в импортном ветеринарном сертификате, стояла другая административно-территориальная единица.Таким образом, ветеринарный документ не соответствовал положенной форме.

Только после устранения причин нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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