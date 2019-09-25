2019-09-25T08:43:23+03:00
Общество

День независимости Республики Узбекистан отпраздновали во Владивостоке

Представители консульств, приморские власти и другие почетные гости разделили торжество вместе с узбекским народом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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День рождения независимого Узбекистана – 1 сентября. Фото: Анастасия КотляроваДень рождения независимого Узбекистана – 1 сентября. Фото: Анастасия Котлярова
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День независимости Республики Узбекистан отметили в отеле «Лоттэ». Представители Генеральных консульств Японии и Индии, власти Приморского края и другие почетные гости разделили главный государственный праздник дружественной страны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во время мероприятия слово взял Генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке. Рустам Исмаилов в приветственном слове поблагодарил нашу страну за вклад в двухстороннее сотрудничество. Генеральное консульство открыли в приморской столице в марте этого года. Оно стало первым на Дальнем Востоке дипломатическим представительством страны, входящей в состав СНГ.

- Уверен, что у нас есть в наличии еще большой нереализованный потенциал укрепления дружеских отношений и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. От всей души поздравляю всех своих соотечественников с праздником, с днём независимости Республики Узбекистан и выражаю вам самые добрые и сердечные пожелания! – сказал Рустам Исмаилов.

Праздник состоялся в минувшую пятницу, 20 сентября, тогда еще заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков выступал от имени жителей и главы Владивостока Олега Гуменюка. Экс-чиновник пожелал Республике Узбекистан могущества и процветания, а его народу – счастья и благополучия.

- Ваша страна добилась весьма значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Генеральное консульство Республики Узбекистан стало 21-м представительством иностранного государства в дальневосточной столице. Это говорит о многонациональности нашего города. Надеюсь, что отношения между администрацией города Владивостока и Генеральным консульством Республики Узбекистан в нашем городе основаны на дружбе, взаимным уважении, и будут динамично развиваться во всех областях на благо наших народов, - отметил Владимир Черепков.

Напомним, что сам день рождения независимого Узбекистана – 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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