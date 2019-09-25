Браконьерам из КНДР, напавшим на пограничников в Приморье, предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-25T09:00:18+03:00

Инцидент произошел 17 сентября около 17:00 часов примерно в 180 милях от залива Находка Фото: Нигина БЕРОЕВА

Изменить размер текста: A A

Северокорейским рыбакам, которые с оружием напали на приморских пограничников в исключительной экономической зоне России, предъявлено обвинение. Браконьеров подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

- Браконьерам предъявлено обвинение по 317-ой статье («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» – прим. ред.), они останутся в Приморье до конца расследования, - сообщил источник «КП-Владивосток» в силовых структурах региона.

Северокорейцам грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Как добавил собеседник «КП», максимальную меру наказания в подобных случаях избирают редко. Отметим, что жизни и здоровью четверых раненных пограничников ничего не угрожает, им оказана медицинская помощь, двое прооперированы.

В ходе конфликта пострадали и браконьеры. Шесть граждан КНДР, которые оказали сопротивление пограничникам, получили ранения разной степени тяжести. Один из них скончался.

Инцидент произошел 17 сентября около 17:00 часов примерно в 180 милях от залива Находка. Во время патрулирования осмотровая группа пограничников увидела 2 шхуны и 11 мотоботов под флагом КНДР, которые вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. На требования сотрудников ФСБ северокорейцы не отреагировали и с оружием напали на россиян, а также попытались отобрать автоматы. Пограничникам удалось отбить атаку, задержать 161 браконьера, 13 судов и доставить в порт Находка.

Видео осмотра одной из промыслов шхун КНДР опубликовал СК. На кадрах показаны орудия преступления - рамы, ножовка, предметы, похожие на душку амбарного замка и обломок гаечного ключа.

Осмотр рыболовецкой шхуны.Видео Дальневосточного следственного управления на транспорте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто или что позволяет браконьерам из КНДР грабить Приморье

«КП-Владивосток» попыталась разобраться, почему северокорейские рыбаки добывают наши биоресурсы, грубо нарушая международное право и границы Российской Федерации (читать далее)

«Мы их спасаем от тайфунов, они в нас стреляют»: что приморцы думают о нападении корейцев на ФСБ

Подавляющее большинство уверено, что все произошедшее – последствие вседозволенности (читать далее...)

Российский МИД выдвинул требования после инцидента в Японском море

После вооруженного нападения на приморских пограничников браконьерами из КНДР от властей соседнего государства ждут принятия исчерпывающих мер (читать далее...)

После стычки браконьеров КНДР и пограничников в Приморье возбуждено уголовное дело

По уточненным данным, ранения получили четыре пограничника (читать далее...)

Еще один рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника в Приморье

Ранее другие члены рыбацкой шхуны «SMRT DAE YANG 10» получили приговоры (читать далее..)

ИСТОЧНИК KP.RU