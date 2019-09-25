2019-09-25T09:00:18+03:00
Общество

Браконьерам из КНДР, напавшим на пограничников в Приморье, предъявлено обвинение

Северокорейским рыбакам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Инцидент произошел 17 сентября около 17:00 часов примерно в 180 милях от залива НаходкаИнцидент произошел 17 сентября около 17:00 часов примерно в 180 милях от залива НаходкаФото: Нигина БЕРОЕВА
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Северокорейским рыбакам, которые с оружием напали на приморских пограничников в исключительной экономической зоне России, предъявлено обвинение. Браконьеров подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

- Браконьерам предъявлено обвинение по 317-ой статье («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» – прим. ред.), они останутся в Приморье до конца расследования, - сообщил источник «КП-Владивосток» в силовых структурах региона.

Северокорейцам грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Как добавил собеседник «КП», максимальную меру наказания в подобных случаях избирают редко. Отметим, что жизни и здоровью четверых раненных пограничников ничего не угрожает, им оказана медицинская помощь, двое прооперированы.

В ходе конфликта пострадали и браконьеры. Шесть граждан КНДР, которые оказали сопротивление пограничникам, получили ранения разной степени тяжести. Один из них скончался.

Инцидент произошел 17 сентября около 17:00 часов примерно в 180 милях от залива Находка. Во время патрулирования осмотровая группа пограничников увидела 2 шхуны и 11 мотоботов под флагом КНДР, которые вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. На требования сотрудников ФСБ северокорейцы не отреагировали и с оружием напали на россиян, а также попытались отобрать автоматы. Пограничникам удалось отбить атаку, задержать 161 браконьера, 13 судов и доставить в порт Находка.

Видео осмотра одной из промыслов шхун КНДР опубликовал СК. На кадрах показаны орудия преступления - рамы, ножовка, предметы, похожие на душку амбарного замка и обломок гаечного ключа.

Осмотр рыболовецкой шхуны.Видео Дальневосточного следственного управления на транспорте

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ИСТОЧНИК KP.RU

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