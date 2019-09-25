2019-09-25T11:36:11+03:00
Общество

«Витамин D получает»: приморцы об отдыхающем в тележке работнике

Фото мгновенно стало предметом шуток местных жителей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Рабочий заснул около трассы. Фото: dps_vlРабочий заснул около трассы. Фото: dps_vl
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В социальных сетях сегодня, 25 сентября, появилась фотография с отдыхающим в тележке рабочим во Владивостоке. Мужчина решил «прикорнуть» посреди белого дня у подпорной стены на улице Некрасовской, там, где уже несколько месяцев обновляют краску, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото с вольготно разложившимся рабочим мгновенно стало предметом шуток приморцев. Жители под постом стали говорить, что ремонтники красят, как могут, и при этом не забывают про солнечные процедуры.

- О, витамин D получает, - пишет один из комментаторов.

Другой даже сравнил себя с этим мужчиной.

- Прям как я на работе, - веселится молодой парень.

Тем временем покрасить стену не могут уже второй месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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