«Витамин D получает»: приморцы об отдыхающем в тележке работнике

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-25T11:36:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях сегодня, 25 сентября, появилась фотография с отдыхающим в тележке рабочим во Владивостоке. Мужчина решил «прикорнуть» посреди белого дня у подпорной стены на улице Некрасовской, там, где уже несколько месяцев обновляют краску, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото с вольготно разложившимся рабочим мгновенно стало предметом шуток приморцев. Жители под постом стали говорить, что ремонтники красят, как могут, и при этом не забывают про солнечные процедуры.

- О, витамин D получает, - пишет один из комментаторов.

Другой даже сравнил себя с этим мужчиной.

- Прям как я на работе, - веселится молодой парень.

Тем временем покрасить стену не могут уже второй месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU