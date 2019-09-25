Борис Кубай: «Работа синоптика является высокооплачиваемой и престижной»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-25T11:35:06+03:00

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Начальник службы «Примгидромет» Борис Кубай рассказал о проблемных сторонах профессии синоптика, а также о том, как составляется прогноз, и почему синоптиков нужно не штрафовать, а поощрять, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Прежде всего, Борис Кубай пояснил, что такое прогноз погоды. По его словам, это научно обоснованное предположение о развитии событий, которое не может иметь 100-процентную вероятность. Как правило, она не превышает 70%, если брать ее за 5 дней «до». И, допустим, если бы как призывают многие, синоптиков бы штрафовали за неверные прогнозы, то они бы сильнее боялись ошибиться. Тогда ситуация выглядела бы иначе, чем сейчас.

- Представьте себе: МЧС будет предупреждено Гидрометслужбой о том, что с 70-процентной вероятностью тайфун через 5 суток выйдет на Приморский край, вызовет интенсивные дожди и катастрофические наводнения в конкретных районах Приморья. Это означает, что существует 30-процентная вероятность того, что тайфун поведет себя как-то по-другому и синоптик сразу же обрекает себя на штраф. Чтобы достичь 100-процентного попадания, он будет вынужден выжидать до последнего и направит предупреждение за 1 – 2 часа. Кому от этого будет польза? – вопрошает Борис Кубай.

Начальник «Примгидромета» считает, что людей нельзя штрафовать, ведь тогда в них зародится страх. Нужно повышать их квалификацию, чтобы они работали над своими ошибками и осваивали современные технологии. А за точные и заблаговременные прогнозы должна быть система мотивации. У них в службе подобная система реализована и эффективно работает.

- Точность прогнозов каждого специалиста «Примгидромета» оценивает компьютер и за каждый абсолютно точный прогноз устанавливается дополнительный бонус. По итогам месяца бонусы суммируются и начисляется соответствующая доплата. Анализ показывает, что данная система достаточно эффективна.

Зарплата синоптика во многих странах, по словам Бориса Кубая, высокооплачиваемая и престижная, однако в странах СНГ все-таки назвать ее достойной сложно.

- В цивилизованном мире работа синоптика является одной из высокооплачиваемых и престижных и это оправданно, поскольку каждый синоптик и гидрометслужба в целом окупает себя от 10 до 15 раз в год. Не так давно во Всемирной метеорологической организации озаботились так называемым «гендерным вопросом»: во многих странах метеоролог - исключительно мужчина и предлагается принять меры по привлечению к данному труду женщин. В России и странах СНГ наблюдается обратная картина. Словом, прежде чем говорить о штрафах, необходимо сделать зарплату гидрометеорологов достойной.

Также Борис Кубай, как начальник гидрометеорологической службы Приморья, считает, что край плохо обеспечен кадрами. И даже существует сейчас некий голод среди синоптиков, метеорологов, гидрологов, океанологов, агрометеорологов. Поскольку ранее в ДВГУ были различные специальности, а сейчас же в ДВФУ они все объединены в одну, которая и вовсе ликвидируется. Им придется ждать специалистов из Санкт-Петербурга, которые сюда ехать не особо жалуют, поэтому главный синоптик считает, что кафедру надо сохранять и заботиться о ее развитии.

ИСТОЧНИК KP.RU