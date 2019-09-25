"Луч" открыл счет в матче с московским "Динамо"
Владивостокский футбольный клуб "Луч" открыл счет в матче с московским "Динамо" в рамках Кубка России. На 20-й минуте защитник Кирилл Марущак замкнул головой навес после углового, а через мгновения сам же успел на добивание - 1:0.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Луч» - «Динамо» можно на сайте dv.kp.ru.
С первых минут хозяева выглядят увереннее гостей. К настоящему моменту они провели уже несколько атак. Динамовцы же пока только пытаются найти свою игру.
Во второй половине тайма опасные моменты возникали чаще уже у ворот хозяев. Здесь сбили нападающего гостей Вячеслава Грулева, но арбитр не назначил пенальти.
Первый тайм закончился с минимальным преимуществом гостей, команды ушли в раздевалку.
Матч 1/16 финала Кубка России проходит во Владивостоке 25 сентября на стадионе "Динамо".
ИСТОЧНИК KP.RU