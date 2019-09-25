2019-09-25T12:55:34+03:00
Спорт

"Луч" открыл счет в матче с московским "Динамо"

На 20-й минуте гол забил защитник Кирилл Марущак
Сергей БАЛАНОВ
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Луч - ДинамоЛуч - ДинамоФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Владивостокский футбольный клуб "Луч" открыл счет в матче с московским "Динамо" в рамках Кубка России. На 20-й минуте защитник Кирилл Марущак замкнул головой навес после углового, а через мгновения сам же успел на добивание - 1:0.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Луч» - «Динамо» можно на сайте dv.kp.ru.

С первых минут хозяева выглядят увереннее гостей. К настоящему моменту они провели уже несколько атак. Динамовцы же пока только пытаются найти свою игру.

Во второй половине тайма опасные моменты возникали чаще уже у ворот хозяев. Здесь сбили нападающего гостей Вячеслава Грулева, но арбитр не назначил пенальти.

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом гостей, команды ушли в раздевалку.

Матч 1/16 финала Кубка России проходит во Владивостоке 25 сентября на стадионе "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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