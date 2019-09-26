СЕГОДНЯ 00:02 2019-09-26T00:02:50+03:00

Погода во Владивостоке на 26 сентября 2019 года: без осадков, днем до +22 градусов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

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Сегодня, 26 сентября, в Приморье погоду определяет антициклон. В крае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Средняя температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбик термометра покажет +20…+22 градуса.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха составит +24…+26 градусов. В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха будет в районе +22…+24 градуса.

Однако купаться все-таки не рекомендуется. Температура воды в Амурском заливе составит всего лишь +17°C, в бухте Находка - 12 градусов со знаком плюс, в заливе Посьета - 18 градусов выше ноля, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU