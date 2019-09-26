Закон запретил рубить липу, дуб и ясень в Приморье
Парламент Приморья принял закон, который запрещает заготовку особо ценных пород на территории региона. Под запрет попали липа, дуб и ясень. Закон принят в трех чтениях, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на АПК.
«За» законопроект «Об использовании лесов в Приморском крае» депутаты краевого парламента проголосовали единогласно. Отмечается, что новый нормативный акт позволит «противодействовать незаконному сбору древесины».
Новый закон также затронет владельцев «дальневосточных гектаров». Для них в документе предусмотрели дополнительные меры государственной поддержки. Так, норматив добычи леса для строительства жилого дома увеличивается до 200 кубометров.
Добавим, что липа - медоносное дерево и, по словам пчеловодов, ее массовая вырубка может привести к значительному сокращению производства меда. А объем вывезенного дуба за последние четыре года, по данным экспертов, превысил разрешенный в несколько раз.
ИСТОЧНИК KP.RU