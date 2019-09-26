Закон запретил рубить липу, дуб и ясень в Приморье

СЕГОДНЯ 00:25 2019-09-26T00:25:28+03:00

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Парламент Приморья принял закон, который запрещает заготовку особо ценных пород на территории региона. Под запрет попали липа, дуб и ясень. Закон принят в трех чтениях, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на АПК.

«За» законопроект «Об использовании лесов в Приморском крае» депутаты краевого парламента проголосовали единогласно. Отмечается, что новый нормативный акт позволит «противодействовать незаконному сбору древесины».

Новый закон также затронет владельцев «дальневосточных гектаров». Для них в документе предусмотрели дополнительные меры государственной поддержки. Так, норматив добычи леса для строительства жилого дома увеличивается до 200 кубометров.

Добавим, что липа - медоносное дерево и, по словам пчеловодов, ее массовая вырубка может привести к значительному сокращению производства меда. А объем вывезенного дуба за последние четыре года, по данным экспертов, превысил разрешенный в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU