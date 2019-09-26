Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу

СЕГОДНЯ 00:54 2019-09-26T00:54:11+03:00

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С 1 января 2020 года работникам краевых образовательных учреждений повысят оклады. Такая мера, как считают власти Приморья, поможет не только сохранить, но и увеличить зарплату учителей после понижения районного коэффициента, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на АПК.

Базовый оклад учителей в Приморье составляет 12,6 тысячи рублей. После понижения районного коэффициента он должен увеличиться на десять процентов (1260 рублей). Компенсирующие и стимулирующие выплаты назначают уже руководители учебных учреждений.

Напомним, что после снижения районного коэффициента оклады увеличиваются за счет федеральных средств. Такая мера касается работников в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим. Всего Приморью будет компенсировано порядка 1,5 миллиарда рублей, деньги планируется направить на социальные расходы.

Окончательная версия постановления о районном коэффициенте будет принята в четверг, 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU