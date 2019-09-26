2019-09-26T01:20:27+03:00
Общество

Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье

Девушка не давала о себе знать больше двух половиной недель
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Девушку зовут Марина Явная. Фото: newsnhkДевушку зовут Марина Явная. Фото: newsnhkФото: Социальные сети
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В Находке продолжаются поиски 25-летней девушки, которая третью неделю не выходит на связь с близкими. Симпатичная блондинка ушла из дома 9 сентября и до настоящего времени не объявилась.

Девушку с грустными глазами на фото зовут Марина Явная. Рост пропавшей - 163-165 сантиметров, телосложение, как указано в ориентировке, - среднее. У девушки светлые волосы, коротка стрижка (как на фото). А вот в чем ушла из дома Марина - никто не знает и установить, к сожалению, не удалось.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Марины Явной, просим позвонить по телефонам: 8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02 – ОМВД России по городу Находка, 102 – полиция или 8 914 718 77 02 – волонтеры (или написать на почту primpoisk25@gmail.com).

Редакция желает, чтобы Марина нашлась живой и здоровой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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