Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях

СЕГОДНЯ 01:44 2019-09-26T01:44:36+03:00

Предприниматели могут взять кредиты под один процент годовых

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Бизнесменам, пострадавшим от пожара в ТЦ «Максим», предлагают взять льготные кредиты с возможной отсрочкой платежа. Напомним, что подавляющее большинство сгоревшего товара застрахованы не были, многие предприниматели потеряли всё. Ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.

Предприниматели могут взять льготный займ на сумму от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Ставка - один процент годовых. При этом предусмотрена отсрочка платежа по основному долгу до шести месяцев. Условия по залоговому обеспечению рассматриваются в индивидуальном порядке, сообщили «КП-Владивосток» в администрации Приморского края.

- Средства можно будет использовать на любые цели: закуп торгового оборудования, закуп товара, покупка торговой площади, арендные платежи, выплата текущей заработной платы и другие цели, – рассказал Сергей Дмитренко, заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства.

Первичную консультацию бизнесмены могут получить по телефону: 8 (423) 280-98-70.

Добавим, что правовую поддержку погорельцам ТЦ «Максим» оказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. Обратится к ней можно по телефону горячей линии: 8 (423) 241-20-01.

ИСТОЧНИК KP.RU