На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока

СЕГОДНЯ 02:01 2019-09-26T02:01:35+03:00

На двух улицах до вечера отключили холодную воду

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Сегодня, 26 сентября, во Владивостоке улицы Фадеева и Маковского остались без холодной воды. Причина - ремонтные работы, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на официальную информацию КГУП «Приморский водоканал».

Ремонтные работы начнутся в 9:00 часов утра. До 20:00 вечера холодного водоснабжения не будет у потребителей, проживающих по адресам:

Улица Фадеева, 2, 3б, 6-12в.

До 18:00 часов вечера холодная вода будет отключена у жителей по адресам:

Улица Маковского, 169, 169а, 169а строение 1, 169 строение 2, 169б, 171, 171а, 171а строение 1, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 187а, 187 б, 189, 189 строение 1, 191, 193, 193а, 197, 199, 201, 203, 205, 207.

Жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU