2019-09-26T02:01:35+03:00
Общество

На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока

На двух улицах до вечера отключили холодную воду
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Причина - ремонтные работыПричина - ремонтные работыФото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 сентября, во Владивостоке улицы Фадеева и Маковского остались без холодной воды. Причина - ремонтные работы, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на официальную информацию КГУП «Приморский водоканал».

Ремонтные работы начнутся в 9:00 часов утра. До 20:00 вечера холодного водоснабжения не будет у потребителей, проживающих по адресам:

Улица Фадеева, 2, 3б, 6-12в.

До 18:00 часов вечера холодная вода будет отключена у жителей по адресам:

Улица Маковского, 169, 169а, 169а строение 1, 169 строение 2, 169б, 171, 171а, 171а строение 1, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 187а, 187 б, 189, 189 строение 1, 191, 193, 193а, 197, 199, 201, 203, 205, 207.

Жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП
Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях
Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье
Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу
Закон запретил рубить липу, дуб и ясень в Приморье
Погода во Владивостоке на 26 сентября 2019 года: без осадков, днем до +22 градусов
"Луч" открыл счет в матче с московским "Динамо"
Жителей Владивостока приглашают очистить одно из самых живописных мест города
Борис Кубай: «Работа синоптика является высокооплачиваемой и престижной»
«Витамин D получает»: приморцы об отдыхающем в тележке работнике
Браконьерам из КНДР, напавшим на пограничников в Приморье, предъявлено обвинение
День независимости Республики Узбекистан отпраздновали во Владивостоке
Один ноль в пользу Лебедева: двухгодичную афишу с Тимати сняли во Владивостоке
Из-за антициклона во всем Приморье станет теплее на 2-5 градусов
Жителей Владивостока пугают фекалиями и смрадным запахом в подъездах
Ввозимые 24 тонны рыбной продукции из Вьетнама во Владивосток оказались с нарушениями
Водитель без прав опрокинул в Приморье машину и скончался от полученных в ДТП травм
Молодого парня из Уссурийска посадили на 1,5 года за повторное вождение в пьяном виде
Работодатель в Приморье задолжал своим сотрудникам почти два миллиона рублей
Сотни сотрудников крупного авиационного завода «Прогресс» останутся без работы в Приморье
В проблемном микрорайоне Владивостока нашли бомбу
Вдыхала газ из баллончика: школьница в Приморье умерла на стадионе
Стало известно, кто будет выдавать ипотеку под 2% жителям Приморского края
Погода в Приморье на 25 сентября 2019 года: температура воздуха до +24 градусов, без осадков