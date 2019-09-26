2019-09-26T02:48:27+03:00
Общество

Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями

Одна из клиник получила современное оборудование почти на полмиллиарда рублей
Кристина ГРИН
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Модернизация прошла во Владивостокской клинической больнице №2. Фото: пресс-служба АПК.Модернизация прошла во Владивостокской клинической больнице №2. Фото: пресс-служба АПК.
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Модернизация прошла во Владивостокской клинической больнице №2. Теперь она оснащена 49 единицами современного оборудования для отделений реанимации и сосудистой хирургии. Благодаря новым машинам медучреждение намерено совершенствовать технологии при лечении пациентов с онкозаболеваниями, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

Но на этом все не закончится. По информации департамента здравоохранения, до конца года больница получит еще 258 единиц оборудования.

- Впервые за долгое время одна из ведущих больниц региона получает такую большую партию оборудования единовременно. Средства на эти цели – 400 миллионов рублей – направлены из краевого бюджета, – Виктор Фисенко сообщил врио вице-губернатор.

Среди обновленного технического оборудования: мониторы, операционные столы, тромбоэластограф, автоматический анализатор крови аппараты ЭКГ и ИВЛ, а также диагностический бронхофиброскоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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