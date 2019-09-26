Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Модернизация прошла во Владивостокской клинической больнице №2. Теперь она оснащена 49 единицами современного оборудования для отделений реанимации и сосудистой хирургии. Благодаря новым машинам медучреждение намерено совершенствовать технологии при лечении пациентов с онкозаболеваниями, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.
Но на этом все не закончится. По информации департамента здравоохранения, до конца года больница получит еще 258 единиц оборудования.
- Впервые за долгое время одна из ведущих больниц региона получает такую большую партию оборудования единовременно. Средства на эти цели – 400 миллионов рублей – направлены из краевого бюджета, – Виктор Фисенко сообщил врио вице-губернатор.
Среди обновленного технического оборудования: мониторы, операционные столы, тромбоэластограф, автоматический анализатор крови аппараты ЭКГ и ИВЛ, а также диагностический бронхофиброскоп.
ИСТОЧНИК KP.RU