Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами

СЕГОДНЯ 03:59 2019-09-26T04:12:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из находкинских компаний, которая занимается ремонтом автомобилей, заключила сделку с Китаем на поставку запчастей. Каждый выполнял условия контракта. Все было гладко до тех пор, пока приморцы не перевели незаконно парнерам 44 миллиона рублей в качестве аванса. По закону иностранцы должны были в указанный срок поставить товар, но никаких запчастей в день «х» не было.

- Местная фирма заключила с китайской компанией контракт на поставку автомобильных запчастей на 498 миллионов рублей, - рассказа Елена Морозова, заместитель начальника Находкинской таможни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/734225" frameborder="0"></iframe> Сделка на 44 миллиона рублей: махинацию фирмы разоблачили в таможне Находки.

В пресс-службе ведомства отметили, после того, как нарушение закона было выявлено, китайских партнеров обязали вернуть деньги, полученные в качестве аванса. Однако те проигнорировали предписание.

В итоге по данному факту таможенники возбудили два административных дела по статье «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары». Находкинской фирме грозит штраф до 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU