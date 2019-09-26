Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами
Одна из находкинских компаний, которая занимается ремонтом автомобилей, заключила сделку с Китаем на поставку запчастей. Каждый выполнял условия контракта. Все было гладко до тех пор, пока приморцы не перевели незаконно парнерам 44 миллиона рублей в качестве аванса. По закону иностранцы должны были в указанный срок поставить товар, но никаких запчастей в день «х» не было.
- Местная фирма заключила с китайской компанией контракт на поставку автомобильных запчастей на 498 миллионов рублей, - рассказа Елена Морозова, заместитель начальника Находкинской таможни.
Сделка на 44 миллиона рублей: махинацию фирмы разоблачили в таможне Находки.
В пресс-службе ведомства отметили, после того, как нарушение закона было выявлено, китайских партнеров обязали вернуть деньги, полученные в качестве аванса. Однако те проигнорировали предписание.
В итоге по данному факту таможенники возбудили два административных дела по статье «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары». Находкинской фирме грозит штраф до 30 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU