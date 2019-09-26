ФСБ задержала иностранца, который несколько минут провел незаконно в Приморье
Хасанский районный суд рассмотрел уголовное дело, которое возбудили в отношении иностранца. Представитель Фемиды признал его виновным в незаконном пресечении границы РФ, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Как выяснилось в зале суда, мужчина пешком добрался к российской границе, минуя пункт пропуска. При себе он не имел документы на право въезда. Почувствовать себя путешественником не удалось. Пожить в Приморье у него получилось лишь несколько минут. Затем его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.
- Признав подсудимого виновными, суд назначил ему за содеянное преступление наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В надзорном ведомстве также отметили, что приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU