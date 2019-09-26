Во Владивостоке наказали кафе, в котором играла авторская музыка

СЕГОДНЯ 05:02 2019-09-26T05:02:42+03:00

Там для посетителей играла музыка, которая охраняется авторским правами, без заключения лицензионного соглашения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Все мы привыкли, что, сидя в заведениях, из колонок доносится музыка, которая создает определенную атмосферу в кафе. Вряд ли кто-то из посетителей задумывался о том, законно ли вообще публично воспроизводить песни, написанные авторами. Как оказалось, не всегда погоня за антуражем – это хорошо. Иногда дело доходит и до прокурорский проверки.

В такую ситуацию попало одно из кафе во Владивостоке. Заведение не прошло проверку по исполнению законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности. Там для посетителей играла музыка, которая охраняется авторским и смежным правами, без заключения лицензионного соглашения.

- По результатам проверки руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений в сфере соблюдения авторских прав, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время заключено соответствующее соглашение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве также отметили, что административное делопроизводство возбуждено и на юридическое лицо. Оно было привлечено к ответственности в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU