2019-09-26T05:27:16+03:00
Происшествия

Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье

Женщина получила множественные переломы стопы, в результате чего лишилась ноги
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Медведица схватила 56-летнюю дрессировщицу за ногу, и стала кусатьМедведица схватила 56-летнюю дрессировщицу за ногу, и стала кусатьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В городском зоопарке в Уссурийске медведь напал на сотрудницу во время кормежки и уборки. Пострадавшей оказалась дрессировщица и спасительница косолапых Вера Блищ. По данному факту следователи проводят доследственную проверку

ЧП произошло 25 сентября. Предварительно установлено, что Вера Блищ почувствовала себя плохо, пошатнулась и облокотилась на клетку с хищником. В этот момент медведица Манюня схватила 56-летнюю дрессировщицу за ногу, и стала кусать. Как результат – множественные переломы стопы и ампутация голени.

- По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил охраны труда». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

Сейчас дрессировщица находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает. «КП-Владивосток» продолжит следить за ситуацией и желает Вере скорейшего выздоровления!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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