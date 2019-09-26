Сотни жителей Владивостока на три дня останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-26T06:28:50+03:00

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На дворе – конец сентября. Это значит, что зима совсем близко. Совершенно очевидно, что во всех регионах стартует подготовка к отопительному сезону. Так и энергетики приморских тепловых сетей приступили к следующему этапу работ. В связи с тем, что во Владивостоке ведутся перекладки на магистральных тепловых сетях и проводится ремонт на теплотрассах. Из-за этого в 40 домах города отключат горячую воду.

- В связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у жителей 37 домов, - отмечают в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Сотни жителей дальневосточной столицы останутся без горячей воды на три дня. Отключения стартуют уже сегодня, 26 сентября, и продлятся вплоть до 28 числа включительно.

Список домов, в которых отключат горячую воду:

44 причал: 1;

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Калинина: 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113;

Кизлярская: 7;

Краева: 3, 6, 8;

Надибаидзе: 16, 18, 20, 24;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5;

Фастовская: 2, 14, 14у, 20;

Харьковская: 10, 10у;

Черемуховая: 11, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU