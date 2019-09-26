2019-09-26T06:48:35+03:00
Общество

Рукописное письмо получил судья Владивостока от сидельца СИЗО

Весть оказалась недоброй, мужчина угрожал его убить
Кристина ГРИН
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Теперь ему грозит новый срок.Теперь ему грозит новый срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Виктор (имя измерено – прим.ред.) в ноябре прошлого года оказался на скамье подсудимых во Владивостоке. Следствие обвинило в его в неправомерном завладении машины. В зале суда ему предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. Виктор оказался в корне не согласен с протоколами и вышел из себя. В зале районного суда, он сказал, что убьет представителя Фемиды. Но его угрозы оказались лишь поводом для еще одного разбирательства, но на приговор по данному делу не повлияли.

Мстительный Виктор запомнил судью, и уже, будучи в СИЗО, написал рукописное письмо обидчику. Весточка поступила в районный суд. Там, разумеется, не благодарность за то, что направили его на правильный путь, а очередные угрозы судье.

Накануне прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия в связи с рассмотрением дел или материалов в суде».

- В ходе следствия вину в инкриминируемом деянии фигурант признал в полном объеме, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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