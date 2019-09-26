2019-09-26T07:50:16+03:00
Общество

Губернатор Приморья попросил денег у Министра природных ресурсов РФ на дамбы

По его мнению, к 2023 году число наводнений в регионе сократится
Кристина ГРИН
Поделиться:
Дополнительное финансирование поможет избежать серьезных последствий от стихийных бедствий.Дополнительное финансирование поможет избежать серьезных последствий от стихийных бедствий.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Вчера, 25 сентября, губернатор Приморского края провел встречу с Дмитрием Кобылкиным, Министром природных ресурсов РФ. Чиновники обсудили важную тему по предотвращению серьезных последствий от паводков. В планах сократить затопления после обильных осадков в нескольких муниципалитетах уже к 2023 году, со ссылкой на пресс-службу АПК.

- Наша совместная работа по берегоукреплению, дноуглублению уже показала свою эффективность – при прошедших летом ливнях последствия и в Октябрьском районе, и в Уссурийске были гораздо менее серьезные, чем раньше, – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья также отметил, что региону необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета на предотвращение наводнений. Деньги пойдут на заключение договоров на 2-3 года.

- Это строительство дамб, в частности, в Уссурийске, Лесозаводске, Чугуевском районе. Полагаю, данная мера позволит уже к 2023 году решить ряд проблем, связанных с затоплениями, – обозначил Кожемяко.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наркоманы в масках и перчатках напали на продавца голубей, привязали его скотчем и убили ради 12 тысяч рублей во Владивостоке
Во Владивостоке на месяц ограничат движение по улице Пушкинской
«Будем бороться, пока есть шанс спасти корабль»: аварийная бригада третий день тушит пожар на плавзаводе «Петр Житников»
Пожилой водитель Toyota Camry насмерть сбил 72-летнего велосипедиста в Приморье
Депутаты Приморья протянули руку помощи детям-сиротам
Стало известно, когда во Владивостоке подорожает проезд
Рукописное письмо получил судья Владивостока от сидельца СИЗО
Некоторые жители Владивостока временно останутся без горячего водоснабжения в связи с ремонтом теплосетей
Вместо погон - роба: экс-глава уголовного розыска Приморского края проведет за решеткой еще два месяца
Снижение районного коэффициента вызвало бурю споров на трехсторонней комиссии
Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье
Во Владивостоке наказали кафе, в котором играла авторская музыка
ФСБ задержала иностранца, который несколько минут провел незаконно в Приморье
Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»
Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами
Эвакуированных моряков с горящей плавбазы «Петр Житников» доставят во Владивосток
Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП
На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока
Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях
Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье
Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу