Губернатор Приморья попросил денег у Министра природных ресурсов РФ на дамбы

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-26T07:50:16+03:00

По его мнению, к 2023 году число наводнений в регионе сократится

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Вчера, 25 сентября, губернатор Приморского края провел встречу с Дмитрием Кобылкиным, Министром природных ресурсов РФ. Чиновники обсудили важную тему по предотвращению серьезных последствий от паводков. В планах сократить затопления после обильных осадков в нескольких муниципалитетах уже к 2023 году, со ссылкой на пресс-службу АПК.

- Наша совместная работа по берегоукреплению, дноуглублению уже показала свою эффективность – при прошедших летом ливнях последствия и в Октябрьском районе, и в Уссурийске были гораздо менее серьезные, чем раньше, – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья также отметил, что региону необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета на предотвращение наводнений. Деньги пойдут на заключение договоров на 2-3 года.

- Это строительство дамб, в частности, в Уссурийске, Лесозаводске, Чугуевском районе. Полагаю, данная мера позволит уже к 2023 году решить ряд проблем, связанных с затоплениями, – обозначил Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU