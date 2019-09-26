Стало известно, когда во Владивостоке подорожает проезд

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-26T08:36:24+03:00

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О том, что во Владивостоке увеличится цена за проезд в общественном транспорте, стало известно на этой неделе. Жители дальневосточной столицы насторожились – речь шла о подорожании на пять рублей, но при таких условиях, по их мнению, переплачивать несправедливо. Большинство не довольны качеством обслуживания. Тем не менее, нововведение утвердили сегодня, 26 сентября. Накануне стало известно, когда именно за проезд уже придется платить не 23 рубля, а 28.

По новому тарифу автобусы, трамваи троллейбусы и фуникулер начнут работать уже с 30 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Одна поездка в автобусе обойдется в 28 рублей, в трамвае, троллейбусе и на фуникулере – 20 рублей.

- Автотранспортным предприятиям и городскому автоматическому диспетчерскому центру необходимо время для перепрограммирования оборудования, – пояснил Александр Иванов, начальник управления транспорта. – К понедельнику все эти работы должны быть завершены, а транспортные средства – готовы к взиманию новой платы».

Власти отмечают, что вместе с увеличением стоимости проезда в городе усилят контроль над работой автобусов. В частности, будут проверять, везде ли есть терминал для безналичной оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU