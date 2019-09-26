2019-09-26T09:09:56+03:00
Общество

Депутаты Приморья протянули руку помощи детям-сиротам

Они ввели поправки в закон, касающиеся материнского капитала и правом на его использование
Кристина ГРИН
Поделиться:
С начала 2019 года порядка 480 детей-сирот получили квартиры.С начала 2019 года порядка 480 детей-сирот получили квартиры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

25 сентября депутаты Законодательного собрания на заседании обсудили важную тему материнского капитала, выделяемого детям-сиротам. В итоге народные избранники утвердили новый закон, согласно которому дети-сироты при покупке квартиры по сертификату могут использовать не только свои личные сбережения, но и часть маткапитала.

Как отмечает Татьяна Косьяненко, председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан, принятые поправки улучшат жилищные условия для этой категории населения.

К слову, по данным пресс-службе АПК, с начала 2019 года порядка 480 детей-сирот получили квартиры, часть из них как раз по сертификату. 393 человек обеспечили жилплощадью администрации муниципальных образований, 90 – получили сертификаты и сами выберут себе дом.

Напомним, что в этом году на то, чтобы обеспечить детей-сирот жильем было выделено 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наркоманы в масках и перчатках напали на продавца голубей, привязали его скотчем и убили ради 12 тысяч рублей во Владивостоке
Во Владивостоке на месяц ограничат движение по улице Пушкинской
«Будем бороться, пока есть шанс спасти корабль»: аварийная бригада третий день тушит пожар на плавзаводе «Петр Житников»
Пожилой водитель Toyota Camry насмерть сбил 72-летнего велосипедиста в Приморье
Стало известно, когда во Владивостоке подорожает проезд
Губернатор Приморья попросил денег у Министра природных ресурсов РФ на дамбы
Рукописное письмо получил судья Владивостока от сидельца СИЗО
Некоторые жители Владивостока временно останутся без горячего водоснабжения в связи с ремонтом теплосетей
Вместо погон - роба: экс-глава уголовного розыска Приморского края проведет за решеткой еще два месяца
Снижение районного коэффициента вызвало бурю споров на трехсторонней комиссии
Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье
Во Владивостоке наказали кафе, в котором играла авторская музыка
ФСБ задержала иностранца, который несколько минут провел незаконно в Приморье
Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»
Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами
Эвакуированных моряков с горящей плавбазы «Петр Житников» доставят во Владивосток
Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП
На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока
Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях
Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье
Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу