Депутаты Приморья протянули руку помощи детям-сиротам

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-26T09:09:56+03:00

С начала 2019 года порядка 480 детей-сирот получили квартиры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Они ввели поправки в закон, касающиеся материнского капитала и правом на его использование

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25 сентября депутаты Законодательного собрания на заседании обсудили важную тему материнского капитала, выделяемого детям-сиротам. В итоге народные избранники утвердили новый закон, согласно которому дети-сироты при покупке квартиры по сертификату могут использовать не только свои личные сбережения, но и часть маткапитала.

Как отмечает Татьяна Косьяненко, председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан, принятые поправки улучшат жилищные условия для этой категории населения.

К слову, по данным пресс-службе АПК, с начала 2019 года порядка 480 детей-сирот получили квартиры, часть из них как раз по сертификату. 393 человек обеспечили жилплощадью администрации муниципальных образований, 90 – получили сертификаты и сами выберут себе дом.

Напомним, что в этом году на то, чтобы обеспечить детей-сирот жильем было выделено 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU