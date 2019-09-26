2019-09-26T09:26:14+03:00
Происшествия

Пожилой водитель Toyota Camry насмерть сбил 72-летнего велосипедиста в Приморье

Полицейские проводят проверку по факту ДТП
Кристина ГРИН
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По результатам проверки сотрудники ведомства примут решение. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.По результатам проверки сотрудники ведомства примут решение. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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Смертельное ДТП случилось в селе Новоникольск днем. 69-летний водитель Toyota Camry двигался по проезжей части в районе дома № 129 по улице Советской в сторону Уссурийска. Внезапно на дороге появился велосипедист, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Вовремя сманеврировать и не допустить наезд у водителя не получилось.

В итоге все закончилось трагедией. 72-летний велосипедист, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Сообщение о ДТП поступило в отделение полиции Уссурийска.

- Стаж вождения водителя иномарки с 2000 года. В 2019 году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также сказали, что по факту аварии проводится проверка. Лишь по ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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