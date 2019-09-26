«Будем бороться, пока есть шанс спасти корабль»: аварийная бригада третий день тушит пожар на плавзаводе «Петр Житников»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-26T10:29:10+03:00

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Остров Итуруп. Плавзавод «Петр Житников». День третий. Огромное судно пытаются потушить со вторника, но пока все тщетно. На борту корабля остались члены экипажа, которые вошли в состав аварийной бригады. Их порядка 60, и именно они сейчас борются за то, чтобы плавбаза не пошла ко дну.

Больше 360 членов экипажа уже эвакуировались с горящей плавбаы на остров Шикотан. Следом было принято решение организовать чартерные рейсы, на которых рыбаки полетят во Владивосток – порт приписания «Петра Житникова». Две партии уже осуществили перелет. На подходе третий – завершающий рейс.

- Потушить судно пока не вышло. На плавбазе остались аварийная бригада и капитан «Петра Житникова». Если спасти корабль уже будет задачей невыполнимой, он примет решение эвакуировать и аварийную бригаду. В приоритете, разумеется, люди, а не судно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник. – Вы поймите, пожар на огромной плавбазе на воде – очень серьезное происшествие. Надеюсь на то, что «Житников» выживет.

По мнению собеседника «КП», оценить масштабы бедствия на судне пока невозможно. Этим займутся сотрудники надзорного ведомства, которые уже проводят прокурорскую проверку. А пока все надеются на то, что плавбаза доберется до Итурупа потушенной, и никто из членов экипажа не пострадает.

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ИСТОЧНИК KP.RU