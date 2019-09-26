«Будем бороться, пока есть шанс спасти корабль»: аварийная бригада третий день тушит пожар на плавзаводе «Петр Житников»
Остров Итуруп. Плавзавод «Петр Житников». День третий. Огромное судно пытаются потушить со вторника, но пока все тщетно. На борту корабля остались члены экипажа, которые вошли в состав аварийной бригады. Их порядка 60, и именно они сейчас борются за то, чтобы плавбаза не пошла ко дну.
Больше 360 членов экипажа уже эвакуировались с горящей плавбаы на остров Шикотан. Следом было принято решение организовать чартерные рейсы, на которых рыбаки полетят во Владивосток – порт приписания «Петра Житникова». Две партии уже осуществили перелет. На подходе третий – завершающий рейс.
- Потушить судно пока не вышло. На плавбазе остались аварийная бригада и капитан «Петра Житникова». Если спасти корабль уже будет задачей невыполнимой, он примет решение эвакуировать и аварийную бригаду. В приоритете, разумеется, люди, а не судно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник. – Вы поймите, пожар на огромной плавбазе на воде – очень серьезное происшествие. Надеюсь на то, что «Житников» выживет.
По мнению собеседника «КП», оценить масштабы бедствия на судне пока невозможно. Этим займутся сотрудники надзорного ведомства, которые уже проводят прокурорскую проверку. А пока все надеются на то, что плавбаза доберется до Итурупа потушенной, и никто из членов экипажа не пострадает.
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ИСТОЧНИК KP.RU