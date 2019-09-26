Во Владивостоке на месяц ограничат движение по улице Пушкинской

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-26T11:01:17+03:00

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Власти сообщают о том, что из-за ремонта теплосетей было принято решение ввести ограничение движения автодороги по улице Пушкинской. Речь идет об участке от дома №6 до №7. Ограничение касается и парковки машин на этой улице.

Объезжать участок придется с 27 сентября по 27 октября, потому что ремонтные работы продлятся целый месяц. Запасайтесь терпением и планируйте заранее новый маршрут.

- Временные ограничения вступят в силу в 00 часов 10 минут 27 сентября и продлятся до 23 часов 00 минут 27 октября. Объезд будет организован по улицам Светланской и Всеволода Сибирцева, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

На этот месяц представители подрядных организаций должны будут установить временные дорожные знаки и щиты с информацией об ограничении движения. Это позволит обеспечить безопасность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU