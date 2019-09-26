2019-09-26T11:01:17+03:00
Общество

Во Владивостоке на месяц ограничат движение по улице Пушкинской

Это связано с ремонтом теплосетей
Кристина ГРИН
Поделиться:
Ограничение движения связано с ремонтом теплосетей. Фото: администрация Владивостока.Ограничение движения связано с ремонтом теплосетей. Фото: администрация Владивостока.
Изменить размер текста:

Власти сообщают о том, что из-за ремонта теплосетей было принято решение ввести ограничение движения автодороги по улице Пушкинской. Речь идет об участке от дома №6 до №7. Ограничение касается и парковки машин на этой улице.

Объезжать участок придется с 27 сентября по 27 октября, потому что ремонтные работы продлятся целый месяц. Запасайтесь терпением и планируйте заранее новый маршрут.

- Временные ограничения вступят в силу в 00 часов 10 минут 27 сентября и продлятся до 23 часов 00 минут 27 октября. Объезд будет организован по улицам Светланской и Всеволода Сибирцева, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

На этот месяц представители подрядных организаций должны будут установить временные дорожные знаки и щиты с информацией об ограничении движения. Это позволит обеспечить безопасность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наркоманы в масках и перчатках напали на продавца голубей, привязали его скотчем и убили ради 12 тысяч рублей во Владивостоке
«Будем бороться, пока есть шанс спасти корабль»: аварийная бригада третий день тушит пожар на плавзаводе «Петр Житников»
Пожилой водитель Toyota Camry насмерть сбил 72-летнего велосипедиста в Приморье
Депутаты Приморья протянули руку помощи детям-сиротам
Стало известно, когда во Владивостоке подорожает проезд
Губернатор Приморья попросил денег у Министра природных ресурсов РФ на дамбы
Рукописное письмо получил судья Владивостока от сидельца СИЗО
Некоторые жители Владивостока временно останутся без горячего водоснабжения в связи с ремонтом теплосетей
Вместо погон - роба: экс-глава уголовного розыска Приморского края проведет за решеткой еще два месяца
Снижение районного коэффициента вызвало бурю споров на трехсторонней комиссии
Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье
Во Владивостоке наказали кафе, в котором играла авторская музыка
ФСБ задержала иностранца, который несколько минут провел незаконно в Приморье
Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»
Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами
Эвакуированных моряков с горящей плавбазы «Петр Житников» доставят во Владивосток
Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП
На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока
Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях
Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье
Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу