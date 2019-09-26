2019-09-26T11:32:51+03:00
Происшествия

Наркоманы в масках и перчатках напали на продавца голубей, привязали его скотчем и убили ради 12 тысяч рублей во Владивостоке

Мужчины думали, что у коммерсанта есть 4 миллиона рублей
Кристина ГРИН
Поделиться:
Членам ОПГ грозит до пожизненного заключения.Членам ОПГ грозит до пожизненного заключения.Фото: Максим ЛЮКОВ
Изменить размер текста:

30-летний житель Владивостока решил организовать разбойное нападение. С собой в ОПГ он взял 37-летнего приятеля. План был прост: напасть на продавца голубей, у которого, по мнению инициатора преступления, было 4 миллиона рублей, и украсть у его деньги и наркотики.

В день «х» приятели купили маски, перчатки, ленту-скотч - подготовка была на «высшем уровне», и пошли к дому 60-летнего коммерсанта. Последнего застали во временной пристройке - голубятне. Законспирированные мужчины сразу высказали мужчине свои требования. Чтобы показаться более убедительными, избили продавца, повалили на пол и привязали скотчем.

После того, как мужчина отказался платить преступникам деньги и дарить наркотики, один из членов ОПГ убил его молотком. Разбойникам в масках удалось разбогатеть лишь на 12,5 тысячи рублей. Поймали приморцев по горячим следам и возбудили в их отношении уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Членам ОПГ грозит до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке на месяц ограничат движение по улице Пушкинской
«Будем бороться, пока есть шанс спасти корабль»: аварийная бригада третий день тушит пожар на плавзаводе «Петр Житников»
Пожилой водитель Toyota Camry насмерть сбил 72-летнего велосипедиста в Приморье
Депутаты Приморья протянули руку помощи детям-сиротам
Стало известно, когда во Владивостоке подорожает проезд
Губернатор Приморья попросил денег у Министра природных ресурсов РФ на дамбы
Рукописное письмо получил судья Владивостока от сидельца СИЗО
Некоторые жители Владивостока временно останутся без горячего водоснабжения в связи с ремонтом теплосетей
Вместо погон - роба: экс-глава уголовного розыска Приморского края проведет за решеткой еще два месяца
Снижение районного коэффициента вызвало бурю споров на трехсторонней комиссии
Следователи заинтересовались нападением медведицы на дрессировщицу в Приморье
Во Владивостоке наказали кафе, в котором играла авторская музыка
ФСБ задержала иностранца, который несколько минут провел незаконно в Приморье
Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»
Многомиллионную аферу провернула фирма из Находки с китайскими партнерами
Эвакуированных моряков с горящей плавбазы «Петр Житников» доставят во Владивосток
Владивосток улучшил скилл в борьбе с онкозаболеваниями
Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП
На весь день без воды останутся сотни жителей Владивостока
Арендаторам выгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке займут деньги на льготных условиях
Блондинка с грустными глазами и красивой фамилией пропала в Приморье
Учителям Приморья добавят 1,3 тысячи к окладу