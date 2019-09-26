Наркоманы в масках и перчатках напали на продавца голубей, привязали его скотчем и убили ради 12 тысяч рублей во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-26T11:32:51+03:00

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30-летний житель Владивостока решил организовать разбойное нападение. С собой в ОПГ он взял 37-летнего приятеля. План был прост: напасть на продавца голубей, у которого, по мнению инициатора преступления, было 4 миллиона рублей, и украсть у его деньги и наркотики.

В день «х» приятели купили маски, перчатки, ленту-скотч - подготовка была на «высшем уровне», и пошли к дому 60-летнего коммерсанта. Последнего застали во временной пристройке - голубятне. Законспирированные мужчины сразу высказали мужчине свои требования. Чтобы показаться более убедительными, избили продавца, повалили на пол и привязали скотчем.

После того, как мужчина отказался платить преступникам деньги и дарить наркотики, один из членов ОПГ убил его молотком. Разбойникам в масках удалось разбогатеть лишь на 12,5 тысячи рублей. Поймали приморцев по горячим следам и возбудили в их отношении уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Членам ОПГ грозит до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU