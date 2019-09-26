2019-09-26T12:46:21+03:00
Общество

Депутаты Владивостока снова не повысили зарплату мэру

Согласно проекту, ежемесячная зарплата градоначальника могла бы перевалить за 200 тысяч рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Депутаты проголосовали единогласноДепутаты проголосовали единогласноФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Дума города Владивостока на заседании решила не рассматривать законопроект, касающийся повышения зарплаты сотрудникам высшего звена мэрии. Вопрос отправили на доработку, и он не вошел в повестку дня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Депутаты в третьем чтении должны были рассмотреть проект МПА «Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостоке». Он касается непосредственного увеличения зарплаты мэру, председателю городского избиркома, его постоянным членам, а также председателю Думы Владивостока и депутатам, работающим на постоянной основе.

Оклад главы города и председателю Думы предлагали сделать 30 тысяч, а председателю во владивостокской избирательной комиссии - 27 тысяч рублей. И это во внимание не брались региональный коэффициент, поощрения, надбавки и другие выплаты. По итогу у главы города могла бы выходить ЗП свыше 200 тысяч рублей в месяц, по данным ИА PrimaMedia.

Выносить вопрос на голосование депутатам Думы должны были заместитель главы Владивостока Козерацкая Ольга и содокладчик - Роза Чемерис. Однако, как уже говорилось ранее, до обсуждения не дошло.

- Совместно с прокуратурой и администрацией Владивостока, решили доработать законопроект, который касается повышения зарплаты муниципальным служащим высшего звена администрации города Владивостока. Предлагаем снять вопрос с повестки дня, - обратилась Роза Чемерис, председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока к коллегам.

Кстати, небольшая ремарка: на заседании Чемерис в шутку извинилась за то, что у ее ведомства теперь такое длинное название.

Депутаты единогласно проголосовали за отправку проекта на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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