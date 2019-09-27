2019-09-27T00:04:20+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 27 сентября 2019 года: днем до +21 градуса, без осадков

На большей части региона сегодня переменная облачность
Кристина ГРИН
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На большей части региона без осадков.На большей части региона без осадков.Фото: Кристина ГРИН
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Погоду в Приморье диктует гребень антициклона. Отсюда в регионе переменная облачность. Осадки синоптики не прогнозируют. Дневные температуры воздуха в пределах +16+27 градусов. Ветер от слабого до умеренного.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +19+21 градуса. Ветер от умеренного до сильного, южный и юго-восточный.

Небольшая облачность в Уссурийске. По прогнозам синоптиков, и здесь обойдется без осадков. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах +24+26 градусов. Ветер слабый, во второй половине дня южный, юго-западный умеренный.

Без осадков сегодня и в Находке. Здесь переменная облачность. Днем до +23+25 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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