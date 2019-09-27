Смертельное ДТП в Находке с участием грузовика: мотоциклист Kawasaki погиб на месте

СЕГОДНЯ 00:51 2019-09-27T00:51:28+03:00

Водитель большегруза в аварии не пострадал. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Серьезная авария произошла на Находкинском проспекте. 41-летний мужчина, который управлял мотоциклом Kawasaki, ехал в сторону улицы Верхне-Морская. На большой скорости он врезался в грузовик Hino, который двигался в противоположном направлении. За рулем большегруза – 34-летний местный житель.

В результате столкновения байкер получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель большегруза в аварии не пострадал.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Находки. На место были направлены сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

- Назначено проведение ряда исследований. По факту автоаварии со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По результатам проверки будет приято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU