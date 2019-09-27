Краб, гребешок, трепанг: житель Владивостока прятал в контейнерах 2,5 тонны просроченных морепродуктов

СЕГОДНЯ 01:26 2019-09-27T01:34:29+03:00

Все деликатесы были сомнительного качества, а некоторые и вовсе с истекшим сроков годности

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промышленную зону в районе улицы Некрасовская. Там, в рефрижераторных контейнерах одного из мужчин нашли почти 2,5 тонны морепродуктов.

Многообразию деликатесов могло позавидовать любое заведение - конечности краба, мясо краба, краб целый, креветка разных видов, филе морского гребешка, филе морской рыбы, трепанг на меду, консервы из краба, щупальца осьминога, филе лососевых пород рыб, филе желтоперого тунца, стейк палтуса, форель радужная потрошеная, икра морского гребешка, гребешок целый, филе морского гребешка, разнорыбица, лососевая соленая икра. Только вот с качеством житель Владивостока подкачал.

Нарушения были практически везде: начиная с правил хранений товара, заканчивая документами, подтверждающими качество продукции.

- Кроме того, срок годности на часть продукции был истекшим, на части товара отсутствовала маркировка, а на другую часть продукции не было документов, подтверждающих ее прослеживаемость, - отметили в пресс-службе Россельхозназора по Приморскому краю. -На основании установленных фактов опасная продукция изъята и помещена на изолированное хранение.

В отношении предпринимателя открыто административное делопроизводство. Сам товар вскоре уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU