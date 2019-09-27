Кареглазого Женю в футболке Nike не могут найти уже два дня в Приморье
Якимович Евгений, 2003 года рождения, ушел из КГКУ «Центр содействия семейному устройству» в Артеме 25 сентября. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. На вид Жене лет 15-16.
Пока поисковики не знают где искать высокого подростка. Чтобы найти мальчика, нужна помощь каждого жителя Приморья.
Посмотрите на фотографию и ознакомьтесь с приметами. Возможно вы видели подростка и сможете рассказать о том, где он находится.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 171 сантиметров, худощавого телосложения, волос темно-русый, стрижка короткая, глаза карие.
Был одет: футболка синего цвета с надписью «Nike», спортивные штаны темного цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка,
просим позвонить по телефонам:
8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г.Артему или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU