Кареглазого Женю в футболке Nike не могут найти уже два дня в Приморье

СЕГОДНЯ 01:53 2019-09-27T01:53:38+03:00

О местонахождении подростка до сих ничего не известно. Фото: Примпоиск.

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Якимович Евгений, 2003 года рождения, ушел из КГКУ «Центр содействия семейному устройству» в Артеме 25 сентября. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. На вид Жене лет 15-16.

Пока поисковики не знают где искать высокого подростка. Чтобы найти мальчика, нужна помощь каждого жителя Приморья.

Посмотрите на фотографию и ознакомьтесь с приметами. Возможно вы видели подростка и сможете рассказать о том, где он находится.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 171 сантиметров, худощавого телосложения, волос темно-русый, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: футболка синего цвета с надписью «Nike», спортивные штаны темного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка,

просим позвонить по телефонам:

8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г.Артему или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU