2019-09-27T02:10:15+03:00
Общество

В домах жителей Владивостока снова появится горячая вода

Ремонтные работы завершены, поэтому энергетики частично подключают потребителей к ГВС
Кристина ГРИН
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Публикуем список адресов.Публикуем список адресов.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Владивосток уже во всю готовится к отопительному сезону, в связи с чем в городе проходят ремонтные компании, чтобы встретить зиму без серьезных ЧП. Сейчас в дальневосточной столице ведутся работы по перекладке на магистральных тепловых сетях и ремонт на теплотрассах.

В некоторых местах ремонт уже завершен, поэтому в дома жителей Владивостока возвращается горячая вода сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Публикуем список адресов, которых подключили обратно к ГВС.

Бородинская: 23/9, 25;

Давыдова: 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 34;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Русская: 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 68/1, 68а, 70, 70а, 72, 72а, 72в, 74, 74а, 88а.

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47;

Русская: 74б, 76, 76а, 76б, 78, 78а, 80/2, 82, 84, 86, 88, 88а, 90.

Авроровская: 17;

Алеутская: 61, 61а, 65, 65а;

Комсомольская: 2;

Красного Знамени: 3;

Океанский: 39, 41, 43;

Октябрьская: 25.

В случае отсутствия ГВС по указанному выше адресу, горожанам следует обратиться в МУПВ «ВПЭС», либо в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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