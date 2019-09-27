Девушка с татуировкой «папа, мама, братья» пропала во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:58 2019-09-27T02:58:21+03:00

Ушла из дома 9 дней назад и не вернулась

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Пятнадцатилетняя девушка по имени Анастасия пропала 16 сентября в посёлке Смоляниново. Подросток ушла из дома и не вернулась. В отличительных приметах: татуировка на плече с надписью по-английски «папа, мама, братья», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Настя пропала ранним утром, в 8 часов. Во что она была в тот момент одета - неизвестно.

Ориентировка, по которой ее ищут, по большей части описывает ее внешность. Девушка среднего роста - около 162-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с зеленоватым оттенком, глаза серо-зеленые. Из особых примет помимо татуировки - дислалия, иными словами, школьница картавит.

Всех, кто знает хоть какую-нибудь информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 8 (42335) 5 – 36 – 68, 5 – 36 – 58 – МО МВД России «Большекаменский»; 102 – полиция; 8 914 721 22 32 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU