2019-09-27T03:58:45+03:00
Общество

Знаменитая кошка Муся из Приморья вылетела в Москву на съемки телепередачи

Когда-то она «усыновила» восемь осиротевших ёжат, чем и прославилась
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Кошка Муся снимется в программе на федеральном телеканале. Фото: zoopark_vlКошка Муся снимется в программе на федеральном телеканале. Фото: zoopark_vl
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Знаменитая кошка Муся из приморского зоопарка 24 сентября вылетела на съемки в Москву. Ее мордочку покажут в программе «Видели видео» на первом канале. Когда-то питомец прославилась на всю Россию тем, что взяла под свою опеку восемь ежат, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Красавица с белыми усами стала знаменитостью в 2017 году, когда в интернет попало видео, в котором Муся выкармливает ёжиков. Предистория такая: новорожденные малыши потеряли свою мать. Она попала под газонокосилку. Слепых осиротевших ежат принесли в зоопарк. Но там они отказались пить молоко из бутылочек. Сотрудники тщетно пытались в течение двух дней их накормить. Неожиданно на помощь пришла кошка Муся. Подходила к вольеру и пыталась либо сама прорваться к деткам, либо их от туда вытащить. В итоге кошку люди пустили, и она всем на удивление стала заботиться о крошках-ежатах. Как по расписанию каждые два часа их кормила.

Кошка Муся в приморском зоопарке усыновила восемь осиротевших ежат.Сотрудники зоопарка два дня пытались накормить крох молоком, но те не отказывались от сосок и бутылочек. И тогда ежатам нашли новую маму: кошка Муся усыновила выводок и каждый день кормила своих новых колючих детей.

Об этом случае и решили напомнить на российском телевидении. Приморская кошка 25 числа снялась в выпуске программы на федеральном канале. Дату трансляции пока что держат в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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