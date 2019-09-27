2019-09-27T04:01:20+03:00
Общество

Повредила позвоночник: пьяная женщина за рулем опрокинула машину во Владивостоке

Водителя госпитализировали
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Пьяная женщина устроила аварию во Владивостоке. Фото: dps.controlПьяная женщина устроила аварию во Владивостоке. Фото: dps.control
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Женщина за рулём Тойоты Аллион двигалась со стороны улицы 4-я Круговая в направлении Океанского проспекта. Автомобилистка не справилась с управлением и, наехав на тротуар, опрокинула машину. Водителя госпитализировали с травмами позвоночника и множественными ссадинами, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

После медицинской проверки в крови автоледи нашли алкоголь. На неё возбудили дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

Кстати, в этом году женщину привлекали за превышение скорости. В соцсетях пишут, что и в этот раз 37-летняя дама гнала по трассе.

- А может все-таки будем правду писать? То, что гонщик мчался по Народному проспекту, волосы назад вместе с глазами. Его занесло и он полетел кувыркаться, - высказал свою версию событий некий Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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