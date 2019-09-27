Временно спасены почти 4 тысячи ластоногих и китообразных на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 05:19 2019-09-27T05:24:19+03:00

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Государственная экологическая экспертиза выдала отрицательное заключение на материалы общего допустимого улова морских млекопитающих на 2020 год. Временно отсрочили вылов почти четырех тысяч животных. Но экологическим активистам выдыхать рано - формируется новая экспертная комиссия для повторной проверки, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Росприроднадзор сообщил, что эксперты нашли в материалах ОДУ (общего допустимого улова) несоответствия с законодательством в сфере охраны окружающей среды.

Уже формируется новая экспертная комиссия для повторной проверки

За 2020 год планировали отловить 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, 8 афалин, 8 гринд, 1496 моржей и 1905 морских котиков в Дальневосточных морях. Конечно, большинство ластоногих и китообразных должны были быть предоставлены коренным народам Севера. Но, как минимум, 82 белухи всех дельфинов хотели привлечь к индустрии развлечений.

Экологи говорят, что не знают сколько млекопитающих и какие виды включат в новый в ОДУ. Поэтому просят распространить петицию на РОИ за запрет отлова китообразных для культурно-просветительских целей.

- Только законодательный запрет поможет остановить эту гонку за свободу китов и дельфинов, - делятся активисты.

Они утверждают, что при отлове китообразным часто причиняют вред. Крупные особи и беременные самки запутываются в сетях. А так как киты передвигаются семьями, то травмируются и остальные млекопитающие. Многие в рыболовной паутине и погибают. Выжившие же «счастливчики» в неволе живут на порядок ниже, чем в океане. Есть даже случаи, когда косатки кончают жизнь самоубийством, многократно ударяясь о стены бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU