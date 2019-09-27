2019-09-27T05:24:19+03:00
Дом. Семья

Временно спасены почти 4 тысячи ластоногих и китообразных на Дальнем Востоке

Общий допустимый улов не прошёл экологическую проверку
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Эксперты нашли в материалах ОДУ несоответствия с законодательством в сфере охраны окружающей средыЭксперты нашли в материалах ОДУ несоответствия с законодательством в сфере охраны окружающей средыФото: Евгения ГУСЕВА
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Государственная экологическая экспертиза выдала отрицательное заключение на материалы общего допустимого улова морских млекопитающих на 2020 год. Временно отсрочили вылов почти четырех тысяч животных. Но экологическим активистам выдыхать рано - формируется новая экспертная комиссия для повторной проверки, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Росприроднадзор сообщил, что эксперты нашли в материалах ОДУ (общего допустимого улова) несоответствия с законодательством в сфере охраны окружающей среды.

Уже формируется новая экспертная комиссия для повторной проверки

Уже формируется новая экспертная комиссия для повторной проверки

За 2020 год планировали отловить 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, 8 афалин, 8 гринд, 1496 моржей и 1905 морских котиков в Дальневосточных морях. Конечно, большинство ластоногих и китообразных должны были быть предоставлены коренным народам Севера. Но, как минимум, 82 белухи всех дельфинов хотели привлечь к индустрии развлечений.

Экологи говорят, что не знают сколько млекопитающих и какие виды включат в новый в ОДУ. Поэтому просят распространить петицию на РОИ за запрет отлова китообразных для культурно-просветительских целей.

- Только законодательный запрет поможет остановить эту гонку за свободу китов и дельфинов, - делятся активисты.

Они утверждают, что при отлове китообразным часто причиняют вред. Крупные особи и беременные самки запутываются в сетях. А так как киты передвигаются семьями, то травмируются и остальные млекопитающие. Многие в рыболовной паутине и погибают. Выжившие же «счастливчики» в неволе живут на порядок ниже, чем в океане. Есть даже случаи, когда косатки кончают жизнь самоубийством, многократно ударяясь о стены бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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