Погорельцам ТЦ «Максим» во Владивостоке сделали выгодное предложение

СЕГОДНЯ 05:10 2019-09-27T05:10:53+03:00

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Уже почти неделю торговый центр «Максим» не принимает посетителей. За покупками ходить туда бессмысленно, все сгорело. На месте, где совсем недавно были бутики модной одежды, теперь руины. Коммерсанты потерпели колоссальные убытки, огонь не пощадил никого, и пока неясно, кто будет возмещать убытки и будут ли вообще.

После произошедшего было принято решение собрать всех пострадавших и провести общее собрание. На нем присутствовал и владелец торгового центра, который вошел в положение погорельцев и предложил им вариант решения проблемы.

- Представитель собственника сказал, что готов предоставить места пострадавшим в других торговых центрах города, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Марина Шемилина, бизнес-омбудсмен Приморского края. – Он также сообщил о создании оперативного штаба. Мы со своей стороны оказываем юридическую помощь пострадавшим, которые не знают, куда им обращаться. Консультации специалистов бесплатные.

Напомним, пожар в ТЦ «Максим» возник 21 сентября ранним утром. Огонь распространялся очень быстро. Если сначала очаги пламени были лишь на пятом этаже здание, то спустя несколько часов от пожара пришлось спасать и нижние этажи.

Тушили «Максим» больше суток. Площадь горения составила больше 1500 квадратных метров, которые уничтожили бизнес сотни предпринимателей. Прокуратура инициировала проведение доследственной проверки. Уже известно, что в кафе, с которого начался пожар, никогда не проверяли пожарную безопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU