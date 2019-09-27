Приморских производителей научат продавать за границу с помощью Alibaba, Ebay и Amazon

СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-27T06:04:26+03:00

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Семинар «Возможности онлайн-экспорта» пройдет 29 сентября в Находке. Приморских предпринимателей научат пользоваться маркетплейсами: Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall и JD. Поучаствовать можно бесплатно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Семинар проведет Антон Федореев из Российского экспортного центра «Школы экспорта». Тренер расскажет участникам об интернет-торговле и поможет определить - готов их бизнес к онлайн-экспорту или нет.

Приморским экспортерам предложат бесплатно размещать данные на международных торговых площадках. Об этом упомянул заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес» Денис Дробот.

- Онлайн-экспорт позволяет представить товар потенциальным партнерам из-за рубежа без каких-либо затрат – достаточно разместить информацию о продукции на одной из торговых площадок. Мы предлагаем возможность бесплатно разместить данные о своем товаре в электронной «витрине» Приморского края на одной из самых популярных международных электронных торговых площадок Alibaba.com, а также на EC21.com, ориентированной на рынок Республики Корея.

Семинар состоится в воскресенье, 29 числа, с 10 часов утра до 18 часов вечера в Находке по адресу: улица Озерная, 2, аудитория 308. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, места ограничены.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (4236) 64-05-04, либо написать на электронную почту: mybusinessnhk@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU