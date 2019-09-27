2019-09-27T07:04:47+03:00
Общество

Владивостокцы хотят умирать на три года раньше остальных россиян

Жители приморской столицы мечтают доживать примерно до 84 лет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Специалисты провели опросы в крупных и средних городах РоссииСпециалисты провели опросы в крупных и средних городах РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владивостокцы хотят доживать до 83,8 лет. Это примерно на 3 года меньше средней желаемой продолжительности жизни в России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на исследование «Сбербанка».

Масштабный опрос провели во многих крупных и средних городах России в течение весны и лета этого года. Участниками стали населенные пункты, в которых проживает свыше 500 тысяч человек. В список изученных мест вошел и Владивосток.

Исследование в приморской столице показало, что 31% жителей занимается спортом или фитнесом. При этом 53% стараются следить за своим физическим здоровьем для того чтобы обеспечить себе активное долголетие. Так, многие придерживаются правильного питания. Владивостокцев желающих бросить пить и курить оказалось 15%.

О самой долгой жизни в России мечтают москвичи - 92,3 года, севастопольцы хотят встретить 92,1 год, а омичи - 87 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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