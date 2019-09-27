2019-09-27T08:05:49+03:00
Общество

«Свиньи, как они бесят»: приморцы возмущаются засоренным мысом Тобизина

Любимое место жителей края превратилось в свалку
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Фото было сделано 26 сентября. Источник: irecommend_vdkФото было сделано 26 сентября. Источник: irecommend_vdk
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Мыс Тобизина после многочисленных походов туристов и горожан оказался завален мусором. В социальных сетях разместили фотографию обстановки скалистой земли на 26 сентября. Приморцы были шокированы увиденным и, не стесняясь в выражениях, характеризовали насоривших людей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Публикация появилась в одной из приморских групп в инстаграме. Фотография с подписью была нацелена собрать единомышленников. Но вовсе не за тем чтобы наказать виновников образовавшейся свалки, а для того чтобы ее разобрать. Только вот многих подписчиков настолько шокировала обстановка любимого места, что они едва ли не начали точить виллы.

- Свиньи, как они бесят. Бесплатные места из-за таких быстро становятся помойками, - пишет возмущенная Наталья.

- Какой ужас! Во что превратили красивейшее место! Засуньте свое свинство в рот и сожрите, - поддержала предыдущего оратора другая жительница края.

ЭКО-акция по уборке мусора на мысе Тобизина пройдет в 14.00 часа дня у того самого бетонного контейнера перед входом на тропу. Желающим поучаствовать лучше всего взять с собой перчатки, пакеты активисты будут раздавать.

Позвонить и уточнить информацию можно по телефону: 299 4341.

ИСТОЧНИК KP.RU

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