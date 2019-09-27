«Свиньи, как они бесят»: приморцы возмущаются засоренным мысом Тобизина
Мыс Тобизина после многочисленных походов туристов и горожан оказался завален мусором. В социальных сетях разместили фотографию обстановки скалистой земли на 26 сентября. Приморцы были шокированы увиденным и, не стесняясь в выражениях, характеризовали насоривших людей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Публикация появилась в одной из приморских групп в инстаграме. Фотография с подписью была нацелена собрать единомышленников. Но вовсе не за тем чтобы наказать виновников образовавшейся свалки, а для того чтобы ее разобрать. Только вот многих подписчиков настолько шокировала обстановка любимого места, что они едва ли не начали точить виллы.
- Свиньи, как они бесят. Бесплатные места из-за таких быстро становятся помойками, - пишет возмущенная Наталья.
- Какой ужас! Во что превратили красивейшее место! Засуньте свое свинство в рот и сожрите, - поддержала предыдущего оратора другая жительница края.
ЭКО-акция по уборке мусора на мысе Тобизина пройдет в 14.00 часа дня у того самого бетонного контейнера перед входом на тропу. Желающим поучаствовать лучше всего взять с собой перчатки, пакеты активисты будут раздавать.
Позвонить и уточнить информацию можно по телефону: 299 4341.
ИСТОЧНИК KP.RU